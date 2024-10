INSS oferece 440 vagas extras para atendimentos do BPC em outubro no Rio de Janeiro

No mês de setembro, o INSS realizou uma série de mutirões de atendimento no Rio de Janeiro de BPC - Foto: Divulgação

No mês de setembro, o INSS realizou uma série de mutirões de atendimento no Rio de Janeiro de BPC - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dará continuidade aos atendimentos extraordinários no estado do Rio de Janeiro em outubro para quem precisa solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Neste mês, serão oferecidas 440 vagas para avaliações com assistentes sociais do INSS em quatro Agências da Previdência Social (APS) na capital e na Baixada Fluminense. Os mutirões de atendimento acontecerão no sábado, dia 19 de outubro, das 7h às 14h.

Os agendamentos podem ser feitos através da Central 135 ou pelo site e aplicativo Meu INSS. Esta ação faz parte do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS). Essas iniciativas visam atender as demandas da população, como solicitações de benefícios e esclarecimento de dúvidas.

Os mutirões do dia 19 de outubro ocorrerão nas seguintes unidades:



* APS São Gonçalo (Rua Coronel Moreira César, 169 - Centro, São Gonçalo) - 160 vagas

* APS São João de Meriti (Av. Automóvel Clube, 2384 - Vilar dos Teles, São João de Meriti) - 80 vagas

* APS Barra da Tijuca (Av. Armando Lombardi, 385 - Barra Da Tijuca, Rio de Janeiro) - 80 vagas

* APS Engenheiro Trindade (Rua Engenheiro Trindade, 429 - Campo Grande, Rio de Janeiro) - 120 vagas

Saiba se você tem direito ao BPC

Para requerer o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o interessado deve ter 65 anos ou mais, apresentar alguma deficiência, e/ou ter uma renda familiar per capita de até um quarto do salário-mínimo (R$ 353). Não é necessário ter contribuído para o INSS para receber o benefício.

É importante não ser beneficiário de outro programa da Seguridade Social, exceto assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. O BPC não dá direito ao décimo terceiro salário e não é convertido em pensão por morte.

Para pessoas com 65 anos ou mais, é necessária uma avaliação administrativa da renda e composição familiar para confirmar o cumprimento dos requisitos da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Esse grupo não precisa passar por avaliações de assistentes sociais ou exames médicos.

Para as pessoas com deficiência, a concessão do BPC envolve uma avaliação social conduzida por um assistente social do INSS. Durante essa análise, são feitas perguntas sobre a família, a situação financeira e os tratamentos já realizados, para verificar se a pessoa atende aos critérios para receber o BPC.

Atendimentos em setembro

No mês de setembro, o INSS realizou uma série de mutirões de atendimento no Rio de Janeiro de BPC, atendendo a um total de 795 pessoas, o que demonstra o empenho contínuo do órgão em humanizar o atendimento e oferecer suporte aos segurados.

Nove agências receberam os segurados por todo o estado do Rio. Foi uma grande oferta de mutirões do INSS para que cada vez mais cidadãos tenham fácil acesso aos seus direitos previdenciários.

"Os mutirões de avaliação social do INSS aceleram o acesso ao Benefício de Prestação Continuada. É uma ação muito importante. Além disso, durante esses atendimentos, o cidadão ainda tem a oportunidade de tirar dúvidas ou até resolver alguma pendência de forma prática", afirma Joelma do Nascimento Cursino, chefe do Serviço Social da Superintendência Regional Sudeste III.