Diversão e Inclusão: Parques de Niterói recebem brinquedos acessíveis

O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Acessibilidade, responsável por promover políticas públicas para as pessoas com deficiência em Niterói - Foto: Divulgação - Luciana Carneiro

O mês das crianças chegou e a diversão está garantida para todas. A Prefeitura de Niterói entregou, nesta terça-feira (01), brinquedos acessíveis no Horto do Fonseca, na Zona Norte, e no Campo de São Bento, em Icaraí. Até o fim do ano, onze praças da cidade serão equipadas com balanços, gangorras, gira-giras e jogos da velha adaptados.

O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Acessibilidade, responsável por promover políticas públicas para as pessoas com deficiência em Niterói, que terá a missão de implementar, coordenar, monitorar e avaliar o funcionamento dos novos equipamentos. Praças em toda a cidade vão receber mais de 40 brinquedos adaptados com balanço duplo (cadeirante e infantil), carrossel inclusivo (1 cadeirante e 4 lugares), gangorra inclusiva (cadeirante e infantil) e painel de jogo da velha.

“Para mim é uma alegria, porque nos brinquedos comuns ele não consegue brincar. E aí ele quer se divertir, mas não consegue. Ter um brinquedo adaptado assim é muito gratificante. É a primeira vez que ele brinca em um espaço público. É muito emocionante vê-lo participando e conseguindo brincar graças às adaptações”, disse Cláudio Silva dos Santos, pai de Lucas Cesário Rocha dos Santos, de 13 anos.



Matheus Carneiro Souza, de 10 anos, se mostrou empolgado ao brincar com seu amigo em um dos brinquedos adaptados. Para ele, a experiência foi "muito divertida". Fernanda Beatriz Duarte Carneiro, mãe de Matheus, comentou sobre a experiência: "Ele gostou de ajudar e brincar junto com o amigo ao mesmo tempo. Foi uma alegria para todos nós."

A instalação dos brinquedos vai acontecer ao longo dos próximos meses, até o fim do ano. O valor total investido no projeto é de R$ 304 mil. Os equipamentos serão implantados nos seguintes locais: Horto do Barreto; Praça de Santa Bárbara; Praça de Maria Paula; Praça de Jurujuba; Praça da Ponta D’Areia; Praça do Largo do Marrão; Praça do Largo da Batalha; Praça do Descobrimento (Piratininga) e Praça da Capoeira (São Francisco).