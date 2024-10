Restinga de Maricá é atingida por incêndio

Um incêndio em uma área de mata na Restinga de Maricá, no distrito de Itaipuaçu, chamou a atenção de moradores da região na tarde da última terça-feira (01). As chamas atingiram uma vasta área de vegetação nativa próximo a rodovia RJ-106, a Amaral Peixoto. Ainda não foi confirmada a causa do incêndio.

Segundo relatos de moradores, o fogo teve origem no loteamento Manu Manuel e se alastrou na direção do bairro Jardim Atlântico. O Corpo de Bombeiros confirmou que equipes foram enviadas, ainda no fim d atarde desta terça (01), para atuar na contenção das chamas. Agentes da Defesa Civil municipal também participaram do combate ao incêndio. A a´rea total atingida ainda não foi confirmada.

