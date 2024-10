Um mês após incêndio, Ceasa de São Gonçalo inicia processo de recuperação

Pouco mais de um mês após o incêndio que destruiu dois galpões no Ceasa de São Gonçalo, as edificações danificadas pelo fogo já não fazem mais parte do espaço. A remoção das estruturas, que ocorreu nas últimas semanas, foi uma resposta necessária para garantir a segurança dos trabalhadores e frequentadores do centro de abastecimento.



O incêndio, ocorrido no dia 25 de agosto, mobilizou o Corpo de Bombeiros durante a madrugada, causando grandes danos às instalações do Ceasa. Segundo funcionários do local, o impacto foi severo, prejudicando não apenas o funcionamento do centro, mas também a economia local, já que muitos comerciantes dependiam das mercadorias e do espaço para sustentar suas atividades diárias.

Ainda não há informações detalhadas sobre os planos de reconstrução dos galpões. No entanto, espera-se que, nos próximos meses, novas estruturas sejam erguidas para restabelecer o fluxo normal do Ceasa.

As investigações sobre as causas do incêndio continuam em andamento.

Procurado, o Ceasa ainda não respondeu sobre o que será feito com o espaço.

Máquinas ainda trabalham no local | Foto: Layla Mussi

Relembre o caso



Na madrugada do dia 25 de agosto, dois galpões, um que vendia materiais descartáveis e o outro que armazenava alimentos, no Ceasa, pegaram fogo, causando enorme prejuízo aos proprietários.

Ainda durante a madrugada, o Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e iniciou as medidas para controlar as chamas, entretanto a situação levou dias para ser controlada definitivamente. O incidente não deixou mortos ou feridos.