Goleiro Bruno é visto em São Gonçalo

O goleiro Bruno foi visto na última segunda-feira (1) em São Gonçalo. O ex-goleiro do Flamengo, foi visto e fotografado por algum as pessoas que o reconheceram no bairro de Neves. Desde que deixou a prisão, em liberdade condicional, o goleiro já esteve jogando por alguns clubes profissionais e amadores e escolheu a Região dos Lagos do Estado do Rio para viver.

Bruno Fernandes das Dores de Souza recebeu o benefício de liberdade condicional pela Justiça do Estado do Rio em janeiro de 2023, após ficar alguns anos preso sob acusação de ser o mandante da morte da modelo Elisa Samúdio, com quem teve um relacionamento e um filho. As desavenças entre os dois começaram porque o goleiro se recusava a reconhecer a paeternidade do filho e dessa forma, não pagar pensão alimentícia.

Elisa desapareceu em 2010, aos 25 anos, e foi considerada morta pela Justiça. Na época, o goleiro jogava no Flamengo. Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e três meses pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Ao receber o benefício de liberdade condicional, em 2023, a justiça levou em consideração o fato de ter tido bom comportamento ao longo dos três anos anteriores, em que conquistou o benefício de prisão em regime semi aberto e passou a se reintegrar normalmente ao convício na sociedade.