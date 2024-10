Corinthians vai pagar R$ 500 mil ao Flamengo para ter goleiro Hugo na Copa do Brasil

Corinthians terá que pagar o Flamengo para ter Hugo no jogo da Copa do Brasil - Foto: Raphael Martinez/Agência Corinthians

Corinthians terá que pagar o Flamengo para ter Hugo no jogo da Copa do Brasil - Foto: Raphael Martinez/Agência Corinthians

O empréstimo do goleiro Hugo Souza ao Corinthians renderá ainda mais dinheiro ao Flamengo, seu clube formador. Isso porque para ter o atleta no jogo de ida pela semifinal da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta (2), o clube paulista terá que pagar R$ 500 mil ao Rubro-Negro.

O presidente Augusto Melo, do Corinthians, tinha a intenção de comprar Hugo em definitivo ainda nesta terça-feira (1), mas o clube paulista só pode exercer a opção de aquisição com o Flamengo a partir da quinta-feira (10).

O clube já havia pago ao adversário essa mesma quantia em partida válida pelo Brasileirão, em setembro deste ano. Na ocasião, o Timão ganhou pelo placar de 2 a 1.

O Corinthians pagou cerca de R$ 1,1 milhão para contratar o goleiro por empréstimo até dezembro deste ano. Neneca, apelido do goleiro, rapidamente assumiu a titularidade no clube paulista e já disputou 20 jogos, sendo fundamental para o Corinthians chegar nas fases decisivas da Copa do Brasil e também na Copa Sul-americana.