Guilherme Bussinger, agora é ex-candidato à prefeitura de Niterói pelo partido Mobiliza. Faltando menos de uma semana para a eleição ele anunciou que deixou a corrida eleitoral e declarou apoio ao candidato Rodrigo Neves (PDT).



Em nota divulgada nesta segunda-feira (30), Guilherme falou que a decisão foi tomada após uma análise cuidadosa sobre o cenário político. Ele também agradeceu quem o apoiou e afirmou que vai continuar na luta.

veja na íntegra o comunicado:

"Ao longo dessa campanha, nosso compromisso sempre foi com o futuro de Niterói e o bem-estar de nossa Cidade. Após uma análise cuidadosa e reflexão sobre o cenário político atual, decidimos, com responsabilidade e pensando no melhor para todos, encerrar nossa candidatura à Prefeitura de Niterói.

Essa decisão não foi tomada de forma leviana, mas com a compreensão de que, em certos momentos, a união é o melhor caminho para garantir as transformações que Niterói tanto precisa. A partir de hoje, nos unimos ao candidato Rodrigo Neves, acreditando que, juntos, temos mais força para implementar as melhorias que nossa Cidade merece.

Sabemos que essa escolha pode surpreender muitos, mas pedimos que entendam que, acima de tudo, estamos colocando o interesse coletivo de Niterói à frente de qualquer ambição pessoal. O foco continua sendo o desenvolvimento, a justiça social e o progresso.

Agradecemos profundamente a todos que caminharam conosco até aqui e contamos com o apoio de cada um de vocês para continuar essa luta, agora ao lado de um projeto de unidade e avanço para Niterói.

Juntos somos mais fortes!"