Niteroiense é selecionado para participar de Conferência da ONU e busca recursos para a viagem

O estudante Davi Schunk, de 15 anos, morador de Várzea das Moças, divisa entre Niterói e São Gonçalo, foi escolhido para representar o país na Harvard National United Nations Latin America(HNMUN-LA). A conferência é uma simulação da Organização das Nações Unidas(ONU) para elaboração de propostas e discussão de temas de relevância global, como educação, saúde e inclusão. Ela acontecerá no ano que vem, na Cidade do Panamá, no Panamá, entre os dias 11 e 20 de janeiro.

Davi conta que todo o processo se iniciou através da escola e de alguns amigos que já participaram de iniciativas similares. "Eu comecei a estudar melhor o assunto e vi que combinava completamente com todo o interesse que eu tenho na política. Participei de diversas simulações locais, comecei a integrar organizações e participei do processo seletivo para essa conferência. Com muita felicidade, cerca de dois meses após a inscrição no evento, recebi minha carta de aprovação", explica.



E não foi só o adolescente quem ficou feliz ao receber a notícia. A costureira e mãe do jovem, Fabiula Schunk, 41, destaca que está muito orgulhosa com a conquista do filho, principalmente por ele ser muito envolvido em pautas políticas e sociais. "Davi sempre foi uma pessoa dedicada quando se diz respeito aos estudos, mas quando adolescente, ele adquiriu um amor muito grande pelas questões políticas. Hoje, ele participa ativamente de projetos sociais, sendo delas quatro ONGs", afirma.

Sua família o apoiou durante todo o processo | Foto: Arquivo Pessoal

A madrinha Patricia Schunk, 39, também ficou bastante orgulhosa . Ela - que será a responsável por acompanhar Davi até o Panamá - frisa que suas expectativas para a viagem são as melhores. "Fiquei muito feliz e orgulhosa. Sou uma dinda coruja mesmo. E saber que os pais e ele depositam em mim a confiança e responsabilidade de acompanhá-lo e viver com ele essa experiência, cria uma expectativa muito grande sobre as possibilidades que temos na viagem", evidencia Patricia.



Gastos para participar

Para cobrir os gastos totais da viagem - como taxa de inscrição, passagem, hospedagem e alimentação - a família precisa arrecadar por volta de R$ 11.150,00 até a data do evento. Vale lembrar que esses valores são só as despesas do estudante, sem contar os gastos do acompanhante, no caso, a sua madrinha. A família conseguiu arrecadar, aproximadamente, R$ 5.500 até o momento, graças à ajuda do colégio e de parentes que abraçaram a causa. Agora, eles buscam a possibilidade de algum patrocínio público ou privado para contribuir com os custos necessários para realizar o sonho de Davi.

"O apoio moral que todos estão empenhando sobre mim tem sido de extrema relevância, mas no que tange os custos da viagem, todo o suporte ainda é bem-vindo. Por mais que não tenha preço a experiência à ser adquirida em um evento como esse, os valores são altos e tem sido um empecilho em meio a esta caminhada. Mas estou convicto de que vou arrecadar o valor restante", detalha o menino.

Patricia afirma que toda contribuição é muito bem-vinda e reforça que toda a quantia recebida será direcionada à participação do jovem no evento. "Precisamos de uma quantia relativamente alta para as despesas básicas de deslocamento e para nos mantermos no Panamá durante o período do evento. Sendo um evento que dura a semana inteira e gera custos, toda contribuição será muito bem-vinda. Estamos nos articulando para fazer essa arrecadação, além da possibilidade de ajuda das organizações envolvidas no projeto. Quem se interessar em ajudar pode entrar em contato conosco e contribuir através do PIX de Davi (CPF - 207.546.927-01) todo o valor que ele receber será revertido para sua participação no evento", explica.

Patricia acompanhará o afilhado na viagem | Foto: Arquivo Pessoal

Planos para o futuro



Ao refletir sobre os próximos passos, Davi conta que pretende prestar vestibular para direito e, talvez, se especializar em direito internacional para fazer a diferença e mudar o cenário de sua comunidade.

E é com isso em mente que o jovem espera usufruir de aprendizado durante o período da conferência. "Acredito que participando desse evento eu poderia trazer para a minha comunidade soluções de problemas que foram, de diversas formas, solucionados em diferentes lugares. Além de agregar pra mim experiências com novas culturas que serão extremamente relevantes para eu prosseguir meu futuro caminho na política", pontua o estudante.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca