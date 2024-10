Estação das Barcas recebe maior projeto de música clássica de câmara do Brasil

A estação Arariboia das Barcas, em Niterói, recebe, ao longo do mês de outubro, apresentações de música clássica de câmara, com 16 concertos do CCR Mobility Music. O projeto, realizado pelo Instituto CCR, passará por 17 cidades em 10 estados brasileiros até o fim do ano, reunindo 289 músicos em mais de 500 horas de música erudita ao vivo.

As apresentações são gratuitas e abertas ao público que circula pelos espaços administrados pelo Grupo CCR, a maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil.

Leia também:

Colisão entre motos deixa homem ferido em São Gonçalo

Jogador tenta bicicleta, erra cai de cabeça e sai de maca em final da Liga Nacional de Fut7

Nas Barcas, serão 64 horas de música erudita para os clientes que passarem pela estação Arariboia, entre os dias 1° e 25 de outubro. As apresentações, conduzidas pelos artistas da Companhia Bachiana Brasileira, ocorrerão de terça a sexta-feira, das 8h às 12h, no salão de embarque. Em novembro, o projeto será levado ao Terminal Gentileza.



“Em um ano em que celebramos 10 anos do Instituto CCR, estamos lançando um projeto especial que reforça o nosso compromisso de promover a mobilidade social por meio da cultura. Nossas estações e aeroportos, que recebem milhões de pessoas diariamente, se transformarão em palcos para democratizar o acesso à música clássica”, destaca a diretora-executiva do Instituto CCR, Renata Ruggiero.

O projeto é produzido pela LMX Produções, com direção artística do maestro Rodrigo Vitta e direção geral de Lion Andreassa. Todas as atividades são adaptadas para atender às necessidades de pessoas com deficiências motoras, auditivas e visuais.

Fomento à cultura brasileira – A iniciativa faz parte do investimento de R$ 60 milhões do Instituto CCR em projetos de impacto social. Desde a sua fundação, em 2014, a entidade investiu cerca de R$ 300 milhões em ações socioculturais que beneficiaram mais de 18 milhões de pessoas.