Cinema Icaraí: mudanças no trânsito começam nesta terça-feira

As obras de restauração e reforma do Cinema Icaraí vão provocar a interdição de parte da via entre a Praça Getúlio Vargas e o imóvel onde estão sendo realizadas as intervenções. Durante o período de obras, o trecho em frente à fachada do prédio será completamente fechado. Já o restante da via, que se conecta à Rua Miguel de Frias, permanecerá aberto em mão dupla, mas com acesso restrito a moradores e veículos de serviço, e com o estacionamento proibido. As mudanças entram em vigor a partir desta terça-feira (01).

Além disso, parte da Praça Getúlio Vargas, em frente ao cinema, será interditada para a instalação do canteiro de obras. Na Rua Álvares de Azevedo, o trecho ao longo da lateral do imóvel histórico terá a calçada coberta por tapumes. O espaço normalmente destinado ao estacionamento de veículos será usado para o trânsito de pedestres.

Obra – A Prefeitura de Niterói está investindo R$ 45,7 milhões nas obras do novo Cinema Icaraí, que será batizado como Cine Concerto Sérgio Mendes, em homenagem ao pianista, arranjador e produtor musical nascido em Niterói e que morreu aos 83 anos em setembro. As obras têm previsão de término em 14 meses. O plano é restaurar o edifício histórico, com a preservação das características originais e a inclusão de mais andares para a criação de novos espaços.

A reforma vai incluir a preservação da fachada e restauro do saguão com todos os elementos: bilheteria, bomboniere, piso, teto, portas, escadarias e, ainda, a instalação de escada rolante e elevador, com o objetivo de oferecer acessibilidade plena aos visitantes.

Leia mais:



Nitbike ganha novas estações na Zona Norte

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, calcula que cerca de 600 sites de bets serão bloqueados no Brasil

No salão, os componentes decorativos serão recuperados e o palco será ampliado para comportar a Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense (UFF). A plateia terá capacidade para 299 pessoas e será instalada uma plataforma elevada para acesso ao subsolo, que ficará abaixo do palco, reservado para a área técnica e espaço para acervo e instrumentos.



O primeiro pavimento terá camarins, um mezanino para 69 pessoas e um restaurante. O segundo andar vai receber a infraestrutura para atender a orquestra, além das áreas administrativas do empreendimento.

As salas de cinema ficarão no terceiro pavimento: uma delas terá capacidade para 150 lugares e as outras duas com 65 cada. O andar terá um café/bomboniere.

O quarto pavimento ganhará um bar bistrô e será criado um quinto andar para a construção de um restaurante com varanda e vista para o mar, sem retirar as características da fachada. Para colaborar com a sustentabilidade, serão instaladas na cobertura placas de módulos fotovoltaicos para a captura de energia solar. Todo o prédio também terá sistema de captação de água da chuva para reuso.