Polícia investiga envenenamento de duas crianças em Del Castilho

A Polícia Civil investiga um suposto envenenamento de duas crianças em Del Castilho, Rio de Janeiro. Os dois meninos deram entrada no Pronto Atendimento Médico (PAM) de Del Castilho, na Zona Norte do Rio, em estado grave, na última segunda-feira (30).

O menino, de 6 anos, chegou à unidade em parada cardiorespiratória e, apesar das manobras de reanimação, não resistiu e morreu. Já o outro, de sete anos, foi levado para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul do Rio, e está com o quadro estabilizado. A PM foi acionada pelos pais das crianças na noite de segunda. Segundo relato do pai, o médico achou chumbinho dentro do organismo da criança.

Os pais foram encaminhados para a 44ª DP (Inhaúma), mas só prestarão depoimento na manhã desta terça. De acordo com o pai, a criança passou mal ao voltar da escola. As duas estudam no mesmo colégio.



Os dois foram vistos brincando normalmente na tarde do dia anterior ao ocorrido. As investigações sobre o que realmente aconteceu continuam em andamento.