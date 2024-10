Colisão entre motos deixa homem ferido em São Gonçalo

Um homem ficou ferido em colisão entre duas motocicletas na RJ-104, na altura de Tribobó, no sentido São Gonçalo, na tarde desta segunda-feira (30).

Bombeiros do quartel do Colubandê foram acionado às 14h50. A vítima, que tem aproximadamente 40 anos, foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.



Segundo testemunhas, uma motocicleta, que tinha um homem e uma criança na garupa, colidiu na traseira de outra moto. O menino teria aproximadamente 7 anos e foi arremessado durante a colisão. No entanto, ele não se feriu gravemente. Ainda de acordo com relatos, as vítimas seriam pai e filho.

