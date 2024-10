Receita Federal apreende drogas em doces e pincéis de maquiagem no Galeão

A encomenda da droga vinha dos Estados Unidos com destino ao Rio - Foto: Divulgação/Receita Federal

A encomenda da droga vinha dos Estados Unidos com destino ao Rio - Foto: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal apreendeu, na última segunda-feira (30) 95g de haxixe em uma encomenda postal internacional no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x.

A encomenda da droga, que estava dentro de uma caixa de papelão junto a doces e pincéis de maquiagem, vinha dos Estados Unidos com destino ao Rio e está avaliada em R$ 11.400,00.

Leia mais:

PM prende três acusados de tráfico e apreende drogas no Morro do Céu, em Niterói (Vídeo)

Golpista preso na Baixada usava câmeras de segurança para monitorar polícia



A atuação da Receita Federal na fiscalização sobre o comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade em relação à saúde e segurança públicas.