Jogador tenta bicicleta, erra cai de cabeça e sai de maca em final da Liga Nacional de Fut7

Zezinho, capitão do Bendito (PI), caiu de mau jeito e bateu a cabeça durante jogo - Foto: Reprodução/YouTube/F7 TV Play

O jogador Zezinho passou por um grande susto enquanto disputava a final da Liga Nacional de fut7 entre Bendito (PI) e Bagagem (PR), realizado no domingo (29) em Curitiba. Aos 11 minutos do primeiro tempo da decisão, o atleta tentou em um lance plástico um chute de bicicleta, mas acabou errando e caiu de cabeça no gramado.

Ao cair de mau jeito, o capitão ficou estirado no chão. Ele até chegou a levantar o tronco, mas logo em seguida desabou, dando a impressão que estava inconsciente.

O jogador foi rapidamente acudido pela equipe médica e precisou ser retirado de campo de maca, com o pescoço imobilizado. Ele saiu aplaudido pela torcida no ginásio da Puc-PR. O atendimento levou cerca de quatro minutos.

Zezinho passa bem e até retornou ao campo para levantar o troféu após a vitória do seu time por 4 a 1. A equipe do Piauí se sagrou campeão de forma invicta e levou R$ 100 mil de premiação. Após a partida, o atleta foi às redes sociais tranquilizar sobre seu estado de saúde e agradeceu as mensagens de preocupação.

"Estou bem, foi um susto ali na hora do jogo, acabei caindo, batendo a cabeça. Fiquei um pouco tonto, mas fui super bem atendido aqui, deram todo o suporte. Está tudo bem, agora é comemorar", disse o jogador.