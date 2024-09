Caminhão roubado é recuperado pela PM no Complexo da Maré

A Polícia Militar recuperou um caminhão roubado na Parque União, no Complexo da Maré, zona norte, na manhã desta segunda feira (30). Na ação, os agentes foram recebidos com tiros e houve confronto com traficantes.

Segundo a corporação, equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), foram informados da existência de um veículo de carga roubado que estava no interior da comunidade.

Após o confronto, os agentes recuperaram o caminhão, já sem carga, mas os criminosos fugiram. O caminhão transportava mercadorias da C&A. A ocorrência foi encaminhada à 21ª DP (Bonsucesso).



Procurada, a C&A confirmou que um de seus caminhões foi alvo de um roubo nesta segunda-feira (30). "O veículo foi recuperado e não há feridos. A companhia está oferecendo suporte ao motorista envolvido no incidente e segue colaborando com as autoridades para a apuração do caso", disse a empresa em nota.