PM prende três acusados de tráfico de drogas e apreende drogas no Morro do Céu, em Niterói (Vídeo)

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), pertencentes a Equipe reservada da P2/12ºBPM (Niterói), com apoio da equipe do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177) prenderam, na tarde desta segunda-feira (30), na Rua Arthur Pereira da Mota, no Morro do Céu, na região do Caramujo, em Niterói, Matheus Henrique Santos Rodrigues, de 29 anos, Evanilson Alves Nogueira, e 28 e Daniel Miranda da Silva Ramos, de 25.



De posse de informações, os policiais procederam ao Morro do Céu, a fim de verificar informação de que criminosos estariam cometendo assaltos na região do Fonseca se encontravam no referido local com uma moto preta roubada. Diante dos fatos, os agentes procederam ao local onde conseguiram deter os três traficantes em posse de uma Moto Yamaha Fazer preta, sem placa (Produto de Roubo na área da 78 DP – , e também com eles foram apreendidos: - 162 pinos de cocaína; 140 trouxinhas de maconha; 50 pedras de crack e 02 Rádios transmissores.

Foragido foi localizado pelos militares | Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Os militares procederam com os detidos e materiais apreendidos à 78ºDP (Fonseca) para registro e autuação em flagrante delito. Cabe ressaltar que, Matheus Henrique estava foragido da Justiça com o Mandado de Prisão de nº 0005247-94.2016.8.19.0066.01.0001-22 em seu desfavor, pelo crime de Tráfico de Drogas.



Diante dos fatos, todos os acusados foram autuados em flagrante delito pelo crime de Tráfico de Drogas e Receptação e posteriormente, serão encaminhados a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficarão acautelados à disposição da Justiça.

O 4º CPA/12º BPM, pede que qualquer informação sobre o paradeiro de foragidos da Justiça e pontos de drogas, seja reportada imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido