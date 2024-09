Cursos de beleza e estética capacitam moradoras de São Gonçalo, Itaboraí e Maricá em situação de vulnerabilidade social

Com um mercado de beleza em constante crescimento, inclusive entre o público masculino, o curso oferece diversas possibilidades de atuação - Foto: Divulgação

Com um mercado de beleza em constante crescimento, inclusive entre o público masculino, o curso oferece diversas possibilidades de atuação - Foto: Divulgação

A esperança de construir um futuro melhor é o que move as participantes das três turmas de um curso de beleza e estética dedicados à depilação e alongamento de cílios. A iniciativa, resultado da parceria entre a Águas do Rio e o Senac, está beneficiando cerca de 60 mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social nos municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. O ciclo de formação, que se encerra em novembro, representa mais do que uma simples capacitação – é a chance de proporcionar oportunidades para uma vida mais digna por meio da geração de renda.

Para a supervisora de Responsabilidade Social da Águas do Rio, Susana Lima, a iniciativa vai além da prestação de serviços de saneamento, reforçando o compromisso da empresa com o desenvolvimento social.

Leia também:



Bia Miranda anuncia gravidez de Gato Preto após término conturbado

Flamengo anuncia demissão de Tite

"Trata-se da oportunidade que a concessionária dá a essas pessoas que não possuem uma renda formal, mas estão dispostas a mudar de vida. Querem pleitear uma vaga no mercado de trabalho. Esse passo inicial é muito importante, e estamos fazendo parte desse processo, disponibilizando além do curso, vale-transporte para o deslocamento, kit estudante, material e camiseta personalizada. É a chance dessas estudantes prosperarem nas regiões onde residem”, destacou Susana.



Frequentando aulas na unidade do Senac em Niterói, essas moradoras de São Gonçalo, Itaboraí e Maricá enxergam no curso a oportunidade de aprender uma nova profissão e contribuir para o sustento de suas famílias. É o caso de Letícia da Costa, que vê na capacitação uma forma de melhorar sua condição de vida.

“Nunca tinha tido contato com o segmento de beleza e decidi mergulhar nesse universo. É uma oportunidade maravilhosa e estou aprendendo bastante. A cada aula é um aprendizado novo. O curso vai me ajudar a ter renda e no sustento da minha filha”, afirmou.

Com um mercado de beleza em constante crescimento, inclusive entre o público masculino, o curso oferece diversas possibilidades de atuação. Thiago Duarte, que participou de uma das aulas como modelo para as alunas, ficou satisfeito com os resultados da técnica de depilação.

"Foi uma experiência interessante, apesar de ser um pouco dolorida. Valeu a pena. As meninas estão de parabéns pelo trabalho. Foi o meu primeiro contato com esse tipo de atividade, recomendo”, contou.

A professora Claudia Mattos ressaltou o potencial de oportunidades que o curso pode oferecer às alunas.

“O segmento da depilação está em expansão, e elas poderão atuar em diversos nichos. É uma atividade que proporciona bons ganhos. O caminho para a profissionalização é rápido, e o aluno pode ter o seu espaço próprio, trabalhar em casa, além de clínicas e salões de beleza”, destacou.

Este é o segundo ano da ação entre a Águas do Rio e o Senac. Ao todo, 620 pessoas sairão formadas em um dos sete cursos gratuitos de estética, beleza, atendimento ao cliente e empreendedorismo em várias cidades fluminenses. Programas como esses demonstram o papel fundamental que a educação tem na construção de um futuro melhor, enquanto a geração de renda possibilita um padrão de vida mais digno e autônomo para quem vive nas áreas de atuação da concessionária.

As capacitações estão acontecendo em unidades do Senac localizadas no Rio, Baixada e Leste Fluminense, promovendo transformação e oportunidades para inúmeras famílias.