Bia Miranda anuncia gravidez de Gato Preto após término conturbado

A ex-participante de 'A Fazenda', Bia Miranda, de 20 anos, anunciou neste domingo (29) que está grávida do ex-namorado Samuel Sant’Anna, mais conhecido como "Gato Preto". A revelação foi feita por meio dos stories do Instagram, pouco após a confirmação do fim do relacionamento. Bia afirmou que a gestação foi uma "falta de responsabilidade". A influenciadora já é mãe de Kaleb, de 3 meses, fruto de seu relacionamento com o DJ Buarque.



"Gente, calma. O mundo não vai acabar, não. Deu positivo. Acontece. Que bom que não dependo de homem pra nada na minha vida, graças a Deus. Então, não é o fim do mundo. Agora o jeito é ter. Falta de responsabilidade isso eu admito, mas não é um inferno, não, gente. Calma. Agora eu quero que venha uma menina, aí eu fecho a fábrica", falou Bia.

Horas antes da notícia de que seria pai, Gato Preto postou uma foto confirmando que estava solteiro e compartilhou imagens ao lado de outra mulher em um motel. "Vamos viver? Já era. Vocês precisam entender... Posso começar a viver? Quando eu namoro, sou mil grau. Agora solteiro?", disse o influenciador.



Bia Miranda explicou que o término ocorreu em uma festa, onde Gato Preto se irritou, provocando algumas brigas. Segundo ela, ele deixou o local sozinho, afirmando estar solteiro. "Minha identidade está no carro dele. Agora tenho que esperar ele parar de transar para me trazer a identidade, ou pelo menos mandar um carro com ela. Você tem 31 anos. Sério que você acha bonito surtar, terminar sem dar explicações e ir para o motel tirar foto? Sou o bonzão, tô (sic) com outra", relatou a influenciadora.