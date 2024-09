Flamengo anuncia demissão de Tite

Na manhã desta segunda-feira (30), o Flamengo anunciou a saída de Tite como técnico do clube. Em comunicado oficial, o clube anunciou a contratação de Filipe Luis, que antes treinava o sub-20, como o novo técnico do rubro-negro.

A demissão vem depois de críticas dos torcedores ao treinador. Em sua última partida no comando da equipe, na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no domingo, Tite foi muito xingado pela torcida antes, durante e depois do jogo. Suas escolhas foram questionadas especialmente na eliminação da Libertadores, diante do Peñarol.

Tite chegou ao Flamengo em outubro do ano passado, em seu primeiro trabalho desde a saída da Seleção, ao fim de 2022. Na época, o treinador chegou a dizer que não assumiria um time brasileiro em 2023, mas aceitou o desafio de comandar a equipe rubro-negra, que já havia sido eliminada das copas. Com o seu comando, o time terminou o Brasileirão em quarto lugar.

Filipe Luis será o novo técnico do time | Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press

Com Tite na liderança, o rubro-negro disputou 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 65,7% dos pontos.

Aos 39 anos, Filipe Luís, que assume o Flamengo de forma interina, foi lateral do clube do meio de 2019 até o fim de 2023, quando se aposentou. No início deste ano, tornou-se técnico do sub-17 do clube e, em junho, assumiu o sub-20.