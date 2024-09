Macaco-prego invade apartamento e rouba bolo no rio; vídeo

Um episódio inusitado na zona sul do rio chamou a atenção dos internautas nesse sábado (28). Um macaco-prego foi flagrado entrando em um apartamento na Gávea e fugindo com um bolo "furtado". Em registro que viralizou nas redes sociais, o animal é visto se equilibrando no parapeito do edifício enquanto foge com a embalagem de bolo em direção a uma árvore. Confira o vídeo:





O trecho foi registrado por um vizinho da "vítima". Apesar de inusitada, a cena pode ser perigosa. Segundo pesquisa da ONG britânica Wild Futures, doces, guloseimas e alimentos processados podem causa diabetes em animais da espécie, que se costumam se alimentar de pequenos vertebrados e de itens de origem vegetal.