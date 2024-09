Caiu! Posto de gasolina "desaba" no Rio: vídeo

A estrutura de um posto de gasolina despencou enquanto o estabelecimento funcionava neste sábado (28), na Zona Oeste do Rio. O estabelecimento fica em Freguesia. O desabamento aconteceu durante a madrugada e atingiu um carro que estava no local. Apesar do susto, não há registro de feridos. Confira imagens do local após o desabamento:





O posto fica na Rua Comandante Ruben Silva. Além do automóvel, o teto também atingiu as bombas de gasolina do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h25. Nesta manhã, a Defesa Civil do município também esteve no local e interditou o posto. Após vistoria, máquinas atuaram na remoção da estrutura. A causa do desabamento ainda está sendo apurada pela Defesa Civil.