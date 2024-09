Motoristas flagram assalto de carro em rodovia de SG

Motoristas que passavam pela rodovia RJ-106, em São Gonçalo, durante a manhã deste sábado (28) flagraram um assalto a veículo na altura de Várzea das Moças. Registros do episódios que circulam nas redes sociais mostram o momento que um grupo de homens aparece invadindo um carro de passeio que seguia na pista sentido Maricá; confira as imagens:





Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais | Descrição:

Leia também:

➢ PM recupera carga de cigarros em Niterói

➢ Acidente gera retenções no trânsito na Zona Sul de Niterói (vídeo)

Segundo relatos, o crime teria acontecido por volta das 7h55 e os suspeitos teriam chegado a fechar parte da via no km 5. Uma equipe do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) informou ter sido acionada e notificou a Polícia Militar. Já a equipe da PM disse não ter encontrado vítima ou criminosos ao chegar no local. O policiamento foi reforçado na região e, até o início desta tarde, não havia informações de suspeitos detidos na região.