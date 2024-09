Polícia Civil captura quadrilha do golpe do consignado

Uma quadrilha investigada por aplicar golpes envolvendo empréstimos falsos foi capturada por policiais civis na Baixada Fluminense na manhã deste sábado (28). Onze pessoas foram presas na "central de atendimento" da quadrilha, que funcionava em Nova Iguaçu; de lá, eles ligavam para vítimas de outros municípios e estados para oferecer consignados fraudulentos.

A quadrilha tinha acesso a dados pessoais e margem de crédito de clientes bancários. Com as informações, eles entravam em contato com clientes que tinham empréstimos a quitar e ofereciam consignados para que as vítimas pudessem acertar a situação. De acordo com as investigações, depois que o cliente transferia os valores solicitados pelos golpistas, as parcelas nunca eram pagas e a vítima ficava com novas dívidas na conta.

Uma das vítimas, do Espírito Santo, disse à Polícia que caiu duas vezes no golpe. A Polícia encontrou mais detalhes sobre os crimes em um caderno de anotações aprendido no escritório da quadrilha. Entre a papelada apreendida, estavam notas sobre a movimentação financeira do grupo e um roteiro usado pelos atendentes para convencer as vítimas.

As onze pessoas encontradas no local confessaram saber que atuavam em um esquema de golpe, segundo os agentes. Elas foram levadas para a 52ª DP (Nova Iguaçu) e autuadas em flagrante.