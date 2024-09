Defesa Civil realiza exercício simulado na Covanca neste sábado (28)

A Defesa Civil de São Gonçalo irá desenvolver, no próximo sábado (28), um exercício simulado de desocupação no bairro da Covanca. A ação terá início às 9h e se estenderá até às 12h. O ponto de encontro com a população será próximo a sirene do bairro, que fica localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, próximo ao número 2645.

O exercício consiste em capacitar os moradores para agir no deslocamento de suas casas de forma segura em caso de acionamento da sirene do Sistema de Alerta e Alarme até o ponto de apoio mais próximo, como forma de prevenir tragédias em períodos chuvosos. No bairro da Covanca, o ponto de apoio é a Escola Estadual Santos Dias, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto.

Todo o processo de desocupação é iniciado com comunicação prévia aos moradores de cada região atendida, o que já foi feito na Covanca, e, posteriormente, é realizada a ação simulada, quando a sirene de alerta é acionada e os moradores recebem orientações sobre o deslocamento para o ponto de apoio em caso de chuvas fortes e intensas.



O programa é uma ação com foco na conscientização da população e ocorre todo o mês, nas diferentes sirenes do município. O evento tem como objetivo criar uma cultura de prevenção no município. Durante a ação, agentes da Secretaria de Saúde estarão no local e oferecerão serviços como aferição de pressão, verificação de glicose, aplicação de vacinas contra a Covid, a gripe e ISTs e o odontomóvel, oferecendo serviços de odontologia.