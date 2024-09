Vasco aguarda retorno de lesionados para reforçar o elenco

Quatro importantes nomes para o elenco do Vasco são aguardados ansiosamente pelos torcedores. Os atletas, machucados, são Jair, Paulinho, Adson e Estrella. Os dois primeiros se lesionaram em fevereiro, durante o Campeonato Carioca. Os dois últimos, se tornaram desfalque nos últimos meses, já com o time sendo treinado por Rafael Paiva.

A situação dos atletas varia bastante. O volante Jair, por exemplo, é quem mais se aproxima de retornar aos gramados. Ele se machucou em uma partida contra o Flamengo, no Carioca, quando teve um ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. O atleta já faz treinos físicos para aprimorar o ritmo e a forma. A expectativa que ele seja relacionado para um jogo após a Data Fifa.

Paulinho, que teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, em partida contra o Bangu, também acabou se tornando desfalque em grande parte da temporada vascaína. O camisa 18 segue dentro de todos os prazos e protocolos do clube no tratamento. Ele está em fase final de fortalecimento e em breve deve chegar ao mesmo estágio de Jair.

O meia-atacante Adson sofreu uma fratura por estresse na tíbia e decidiu operar a perna direita, no começo de setembro. A recuperação, segundo o departamento médico do Vasco, é de 10 a 12 semanas. Com isso, o jogador só voltaria em meados de novembro ou dezembro. É mais provável, então, que ele só volte a atuar em 2025.



Já o jovem Estrella, que subiu para o profissional do Vasco nesse ano com Rafael Paiva, sentiu um incômodo no joelho no clássico diante do Botafogo, no final de junho. A condição do jogador exigia uma cirurgia. O clube pensou em deixar a operação para o final da temporada. Mas, com medo do quadro se agravar, as partes optaram por realizar o procedimento de uma vez, em meados de julho. O cria da base deve retornar apenas no próximo ano.