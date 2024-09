Bruna Biancardi mostra quadro inspirado em foto com Neymar e a filha Mavie

Bruna Biancardi mostrou quadro que ganhou em que retrata uma foto dela com Neymar e a filha do casal, Mavie - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Bruna Biancardi revelou através do seu Instagram um quadro enorme que foi inspirado em uma foto sua com Neymar e a filha do casal, a pequena Mavie. A arte foi feita pelo artista Julian Gallasch.

Em vídeo publicado sem seu perfil, Bruna elogiou o trabalho de Julian e se mostrou animada em receber a obra: "Gente, olha o tamanho desse quadro, dessa obra de arte que chegou aqui em casa. A gente pediu pra ele fazer com essa foto, e é totalmente personalizado, as cores, os tons, a gente que escolheu. Ficou perfeito. Ele é um artista incrível."

Bruna não conseguiu poupar elogios sobre a obra e completou: "Apaixonada pelo seu trabalho. Obrigada por essa obra de arte para a nossa família."

