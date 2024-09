Festividades em homenagem a São Miguel Arcanjo começam nesta sexta-feira (27) em Niterói

A tradicional Festa de São Miguel Arcanjo, que está em sua 16ª edição, terá início nesta sexta-feira (27) e seguirá até domingo (29), na Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada no Bairro de Fátima, em Niterói. A programação, inclui missas em vários horários, além de momentos de devoção e confraternização que prometem reunir centenas de fiéis. Destaque para a tradicional procissão, onde a imagem de São Miguel Arcanjo é passada de mão em mão, aproximando ainda mais os devotos em uma experiência singular de fé e celebração.

As celebrações começam na sexta-feira (27), às 19h, com uma missa em homenagem a São Miguel das Almas. No sábado (28), haverá missas ao meio-dia, em honra aos arcanjos São Gabriel e São Rafael, e, logo em seguida, às 17h, a segunda celebração do dia. O domingo (29), dedicado a São Miguel Arcanjo, contará com missas em três horários: 8h, 12h e 17h.



A tradicional missa mensal em honra a São Miguel Arcanjo, que acontece todo dia 29, atrai inúmeros fiéis, vindos de diferentes partes do estado e até de outras religiões. Em média, cerca de 600 pessoas comparecem mensalmente para homenagear o arcanjo e compartilhar testemunhos das graças alcançadas, fortalecendo a fé dos presentes.



"Desde 2008, até quando Deus quiser, todo dia 29 de cada mês, nossa missa reúne fiéis de vários estados. São muitos os testemunhos de graças alcançadas. Uma hora antes das missas, sempre temos depoimentos e orações", explicou o padre João Cláudio Lorenzo Nascimento, de 49 anos.



Missa em homenagem a São Miguel Arcanjo | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Procissão



Um dos momentos mais emocionantes das solenidades é a procissão da imagem de São Miguel Arcanjo, que tem um formato único e diferenciado. "Nossa procissão é especial. O andor permanece no altar, enquanto a imagem de São Miguel é passada de mão em mão até o oratório, que fica no lado de fora da igreja", detalhou o padre João Cláudio.



Padre João Cláudio Lorenzo Nascimento | Foto: Layla Mussi

Festas

Após as missas, os fiéis poderão participar de uma confraternização no pátio da igreja, onde estarão disponíveis barraquinhas com doces, comidas típicas, artigos religiosos, bazar e o tradicional bolo de medalhas. "A festa em si é centrada na missa, que é o momento mais importante. Após as celebrações, temos barraquinhas, mas não fazemos eventos com música", afirmou o padre.



Imagem de São Miguel Arcanjo | Foto: Layla Mussi

Convite especial:



O padre João Cláudio, junto com os colaboradores, organizam essa homenagem desde 2008, que se tornou um marco na vida religiosa de muitos niteroienses e visitantes. A igreja, que é tombada pelo Patrimônio Histórico, se tornou um ponto de acolhimento e está de portas abertas para receber fiéis de todas as religiões.

“Eu convido a vir participar desse momento de fé. É um momento onde a gente renova a nossa força para o bom combate. A gente convida a todos a virem buscar a graça de Deus, o que nos atrai aqui é a graça de Deus. Eu quero convidar as pessoas para que tenham a sua fé ampliada, que não se deixe levar pelo desânimo, pela tristeza, pelo mal”, convidou o pároco responsável pelo templo religioso.

As solenidades em homenagem a São Miguel Arcanjo são uma grande demonstração de fé, acolhimento e devoção, reunindo pessoas de diversas localidades em torno de um sentimento comum de espiritualidade e gratidão.



Após as missas, os fiéis poderão participar de uma confraternização no pátio da igreja | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

