Torcedor espanhol é condenado a um ano de prisão por racismo contra o gonçalense Vini Jr.

Um torcedor do Mallorca, da Espanha, foi condenado a um ano de prisão pelo Juizado de Instrução Nº 3 de Palma por dois casos de racismo: contra Vinícius Júnior e Chukwueze, em jogos diante o Real Madrid e Villarreal, em fevereiro de 2023, pela La Liga. Além disso, o homem também está proibido de entrar nos estádios em partidas do futebol espanhol durante um ano e meio.

Anteriormente, o torcedor que proferiu insultos racistas contra Vini Jr. foi punido com uma multa de 4 mil euros (cerca de R$ 22 mil) e uma suspensão de recintos esportivos por um período de 12 meses. Ele foi flagrado pela TV DAZN gritando para o atacante do Real Madrid: "Vinicius, macaco! É um p*** macaco".

Em junho deste ano, três torcedores do Valencia também foram condenados à prisão por proferirem insultos racistas contra Vinicius Junior, no ano passado, no estádio Mestalla. O trio foi sentenciado a oito meses de reclusão e terá de ficar dois anos sem entrar em estádios de futebol, além de arcar com as custas do processo.



Na época, o brasileiro denunciou ter sido alvo de insultos racistas durante partida do Real Madrid contra o Valencia em 21 de maio do ano passado. O jogo chegou a ser interrompido. Após uma denúncia de La Liga (liga espanhola de futebol), os torcedores foram identificados com a ajuda das imagens de câmeras de segurança do estádio.

Confira a nota oficial do Real Madrid:

"O Real Madrid C.F. informa que o Tribunal de Instrução n.º 3 de Palma de Maiorca emitiu hoje uma sentença condenatória em conformidade com a pessoa que, desde a sua localização nas bancadas do estádio Son Moix, dirigiu insultos racistas ao nosso jogador Vinicius Júnior na partida entre Mallorca e Real Madrid em 5 de fevereiro de 2023.

O arguido foi considerado culpado de dois crimes contra a integridade moral, agravados por ter agido com motivações racistas, cometidos contra Vinicius Júnior, e também contra o jogador Samu Chukwueze, então jogador do Villarreal, que sofreu insultos semelhantes no estádio deles. são Moix pela mesma pessoa, duas semanas depois.

O tribunal condenou o arguido a doze meses de prisão, condenando-o também a não aceder aos estádios de futebol onde decorrem jogos da Liga Nacional de Futebol Profissional e da Real Federação Espanhola de Futebol durante um período de três anos. A suspensão da pena de prisão foi condicionada ao arguido, que pediu desculpas e manifestou o seu pesar com uma carta dirigida a Vinicius Júnior, participando num programa de igualdade de tratamento e não discriminação.

Esta é a terceira condenação criminal proferida nos últimos meses por insultos racistas recebidos por jogadores do Real Madrid".