Clientes Itaú terão gratuidade nas bikes no fim de semana de aniversário do banco

Como parte das comemorações do centenário do Itaú Unibanco, os clientes que possuem cartão Itaú poderão realizar até duas viagens por dia com as bicicletas do bike Itaú, com duração de até 60 minutos cada, sem qualquer custo. A ação ocorrerá de 27/9 a 29/9, durante o fim de semana do aniversário de 100 anos do Itaú, celebrado oficialmente na sexta-feira, 27/9. A iniciativa visa incentivar a mobilidade urbana sustentável, proporcionando aos clientes a oportunidade de usar, de forma gratuita, as bicicletas compartilhadas como uma alternativa viável de transporte.

Considerado uma das principais iniciativas do banco para impacto positivo na sociedade, o bike Itaú foi criado em 2012 e é operado pela Tembici em cinco praças nacionais e duas no exterior. Desde a sua criação, o sistema de bicicletas compartilhadas já acumulou mais de 168 milhões de deslocamentos, com 420 milhões de quilômetros rodados, ou o equivalente a mais de 14 mil voltas ao redor da Terra.

A gratuidade, que não se aplica às bikes elétricas, estará disponível em todas as cidades brasileiras que fazem parte do sistema: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Porto Alegre (RS) e Recife/Olinda/Jaboatão dos Guararapes (PE). Em todas essas cidades o programa tem contribuído na redução da emissão de carbono, além de impulsionar a circulação de bicicletas e, também, para disseminar a prática do compartilhamento – a ideia de que não é preciso possuir um bem para tê-lo à disposição sempre que necessário. Para resgatar as viagens na faixa, basta baixar o aplicativo do bike Itaú no celular, cadastrar o seu cartão de crédito Itaú e selecionar o plano ‘Itaú 100 anos’. Para quem já é usuário do sistema, basta abrir o aplicativo e selecionar o plano gratuito especial.