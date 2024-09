CCR Barcas oferece serviços de saúde gratuitos na estação Praça XV

Nesta quinta-feira (29/09), os clientes da CCR Barcas terão mais uma oportunidade de realizar exames de saúde preventivos gratuitamente. Os atendimentos serão realizados na estação Praça XV, ao lado da área de desembarque, das 8h às 13h.

Os serviços oferecidos são: aferição de pressão arterial, teste de glicemia e colesterol, além de cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). E quem comparece aos espaços ainda pode receber sessões de massagem, com até 15 minutos de duração.

As edições do programa Caminhos para a Saúde, viabilizadas pelo Instituto CCR, ocorrem na última semana do mês, beneficiando cerca de 150 pessoas. A iniciativa busca facilitar o acesso de clientes que, muitas vezes, não têm tempo para agendar uma consulta médica. Após os exames, os técnicos de enfermagem disponibilizam os resultados e dão as orientações necessárias aos que apresentam alterações nos índices aferidos.