Tarde Cultural: evento promove encontro entre as artes plásticas e a literatura em Niterói

A arte é uma forma de expressar sentimentos e revelar a personalidade de cada indivíduo. Com isso em mente, a escritora e empreendedora Cristiane Lima, conhecida pelo nome artístico Buana Lima, gerencia diversas mostras culturais dentro e fora do país. Nesta sexta-feira (27), ela será responsável por mais um evento com artistas de diferentes segmentos. A "Tarde Cultural" trará muitas reflexões e aprendizados através da literatura e das artes plásticas. A celebração acontecerá a partir das 18h, no espaço da Livraria Novos Escritores, localizada na Rua João Pessoa, número 109, sala 1901, no Jardim Icaraí, em Niterói. A presença deve ser confirmada previamente via WhatsApp: (21) 99982-6280.



Buana Lima é artista e criadora dos grupos internacionais de arte "Universo de las Artes" e "Universo Arte Kids", além de ser proprietária da Livraria Novos Escritores. Para ela, o encontro proporcionará muitas trocas e conexões para os interessados em arte. Ela também destaca a importância dos movimentos culturais e artísticos para expandir a visão social dos indivíduos "A arte de modo geral faz com que a sociedade passe a ver o mundo de ângulos diferentes. Amplia sua capacidade de aceitação, nos torna pessoas tolerantes, pois nos impulsiona a sair do quadrado onde vivemos, e nos abre a mente para conhecermos novas culturas e novos pensares", pontua.

Buana gerencia amostras culturais dentro e fora do país | Foto: Arquivo Pessoal

Leia mais:



Acadêmicos de Niterói promove audição para comissão de frente dia 05 de outubro

Meia maratona do Cristo Redentor de 2024 acontecerá neste domingo

Artistas convidados

A celebração contará com um debate sobre o livro 'Deus na Escola Pública' do escritor, professor e pesquisador Oswaldo Viana. Esta será a segunda discussão sobre a obra, já que a primeira aconteceu no dia 31 de agosto e, devido ao grande sucesso, ganhará um bis nesta sexta-feira.



Além disso, o evento apresentará duas mostras individuais de belas artes: uma da artista Lisete Chies, de Porto Alegre, e outra de Fernanda Alexandre Morais, do Espírito Santo. Suas obras serão expostas na livraria. Por fim, o evento receberá os alunos do Ateliê da Tia Rô, nome artístico de Rosângela Oliveira, do Paraná. Os jovens criarão releituras das obras de Lisete e Fernanda durante a celebração, incentivando a cultura e promovendo a inclusão, já que muitos dos alunos do ateliê são neurodivergentes.



1/4 Artista Rosângela Oliveira | Foto: Divulgação

2/4 Artista Lisete Chies | Foto: Divulgação

3/4 Artista Fernanda Alexandre Morais | Foto: Divulgação

4/4 Escritor Oswaldo Viana | Foto: Divulgação









Como gestora de eventos, Buana se sente grata por poder participar de iniciativas culturais tão importantes, mas, ao mesmo tempo, acredita que tem um longo caminho a percorrer até atingir o devido reconhecimento destes espaços. "Sinto que ainda tenho muito a fazer pois o meio literário e das artes plásticas ainda é injusto para os emergentes. Acho que é necessário ter muita criatividade e pessoas bem intencionadas, empresários que realmente virem a chave e deem espaço para que novos escritores e artistas passem a ganhar e serem valorizados pelo que fazem. Então meu trabalho estará sempre sendo renovado para que coisas boas aconteçam", destaca.



Por conta do espaço limitado, para participar da reunião será necessário confirmar a presença previamente por meio do seguinte contato: (21) 999826280.

1/3 Parte superior da livraria | Foto: Arquivo Pessoal

2/3 Parte superior da livraria | Foto: Arquivo Pessoal

3/3 Parte inferior da livraria | Foto: Arquivo Pessoal







Sob supervisão de Marcela Freitas