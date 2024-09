Karoline Lima diz que é ameaçada de morte por torcedores

Karoline Lima, blogueira e noiva do zagueiro Léo Pereira do Flamengo, foi às redes sociais para relatar ameaças de morte que ela e o jogador receberam de torcedores do clube. Ela ainda falou que essas pessoas não representam a real torcida do time rubro negro.

Em uma das ameaças recebidas, um usuário desejou a morte ao casal e associou a relação deles ao mal desempenho do atleta. “Se na torcida organizada do Flamengo tivesse bandido de verdade, esses dois já estariam mortos”, dizia o comentário.

Karoline vem sofrendo xingamentos nas redes sociais desde que assumiu o relacionamento com o zagueiro, sendo constantemente chamada de "maria chuteira", apelido depreciativo à mulheres que se relacionam com jogadores de futebol.

A blogueira se posicionou afirmando que não deixará mais impune esses comentários e começará a expor quem continuar a fazer ameaças a ela ou sua família.