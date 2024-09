Duas marcas de azeite são proibidas no Brasil; entenda

Duas marcas de azeite de oliva tiveram comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em todo o território nacional. As marcas Cordilheira e Serrano foram proibidas por uma resolução publicada no Diário Oficial da instituição.

De acordo com a Anvisa, a importação e a distribuição dos produtos de ambas as marcas são realizadas por estabelecimentos desconhecidos no Brasil, o que as impede de comercializar os azeites até que a procedência seja esclarecida.

Além das marcas de azeite, a resolução também suspendeu uma outra marca. A Coco & Cia, empresa de coco ralado, teve comercialização impedida pela Agência após ter resultado "insatisfatório" nas pesquisas para a quantidade de dióxido de enxofre nos produtos. Um dos lotes do coco ralado, o 030424158, foi recolhido.

