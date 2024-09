Secretaria de Estado de Saúde abre inscrições para processo seletivo de residência médica e multiprofissional

Até o dia 31 de outubro estão abertas as inscrições dos processos seletivos unificados de residências médica e multiprofissional da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).

Ao todo, são oferecidas 112 vagas para residência médica em diversos programas e especialidades, como anestesiologia, ortopedia e traumatologia, medicina intensiva, cirurgia geral, cardiologia, cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, ginecologia e obstetrícia, hematologia, entre outras.

Para a residência multiprofissional, há um total de 29 vagas para serviço social, enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia e biomedicina/biologia.

Pelo segundo ano consecutivo, a SES também oferece cotas para pessoas com deficiência (PCDs), negros e indígenas. A Fundação Municipal de Saúde de Niterói e a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias são parceiras da Secretaria de Estado de Saúde e também incluíram algumas vagas na seleção para suas unidades.



As inscrições podem ser feitas acessando o mesmo link. Para residência médica, o valor é R$ 300. Já a taxa para os cargos multiprofissionais é R$ 150. As provas serão aplicadas no dia 1º de dezembro, no turno da tarde, em local a ser divulgado posteriormente.

Os editais completos com todos os detalhes dos certames estão disponíveis no endereço: https://www.fundatec.org.br/portal/concursos/index_concursos.php?concurso=937