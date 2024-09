Dirigível personalizado com frases para o time do São Paulo cai em Osasco (vídeo)

Um dirigível personalizado com frases de apoio ao time do São Paulo FC, caiu na tarde desta quarta feira (25) em Osasco, no bairro Veloso. O corpo de bombeiros foi acionado por volta do meio dia e foi até o local. Três pessoas estavam dentro do dirigível que atingiu residências e postes, uma delas foi atendida com ferimentos leves pelo Samu.

A aeronave é da empresa Airship do Brasil, que foi contratado pelo São Paulo para realizar uma ação antes do jogo desta quarta ás 21:30 da noite, que definirá o classificado para as semifinais da Libertadores. O dirigível levava as mensagens "Torcida que conduz" e "Vamos, São Paulo", em cada lado.

O veículo sobrevoou regiões da cidade e da região metropolitana antes de cair em Osasco. Em 2023, o São Paulo fez uma ação similar antes da final da Copa do Brasil.

Leia também:

Professora é flagrada prendendo aluno de 5 anos à cadeira com fita adesiva



"Volta para casa, filha!" Mãe suplica pelo retorno de adolescente desaparecida em São Gonçalo



No primeiro jogo realizado no Estádio Nilton Santos, o Botafogo não conseguiu transformar suas chances criadas em gols e vai para essa segunda partida precisando ganhar para se classificar, qualquer empate leva o jogo á ser decidido nos pênaltis.





O balão dirigível caiu em Osasco Divulgação

Autor: Divulgação

A expectativa é de casa cheia no Mobumbis, com mais de 50 mil ingressos vendidos, São Paulo e Botafogo decidem quem continuará na competição. O tricolor paulista tentando ser o primeiro clube brasileira tetra campeão do torneio e o glorioso tentando ganhar pela primeira vez a competição mais importante da América do Sul.



O jogo acontece nesta quarta feira, ás 21:30 da noite.