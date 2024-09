Adolescente morre afogado na piscina do Parque Radical de Deodoro

Na última terça-feira (24), um adolescente de 15 anos morreu afogado após entrar na piscina do Parque Radical de Deodoro, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes de Campinho e Ricardo de Albuquerque foram acionados às 20h42 para o local. Ao chegarem lá, o menino já estava sem vida.

O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal(IML) de Campo Grande. De acordo com a Prefeitura do Rio, o adolescente entrou no espaço após o desligamento das bombas das piscinas, que ocorreu por volta das 17h30.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 33ª DP (Realengo). Os agentes realizam investigações para apurar as circunstâncias da morte.