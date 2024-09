Troca de tiros com a PM termina com um morto em Maricá

Na tarde desta terça-feira (24), um homem morreu após ser baleado durante confronto entre policiais militares criminosos. A troca de tiros aconteceu nas proximidades do condomínio “Minha Casa, Minha Vida” de Itaipuaçu, em Maricá.

De acordo com a Polícia Militar, o enfrentamento ocorreu no momento em que os agentes de segurança foram atacados pelos bandidos que estavam escondidos em uma localidade de mata, atrás do condomínio.

A PM também afirma que, no meio do confronto, a guarnição ficou encurralada, e que um dos disparos acertou a viatura do Proeis. Quando o confronto terminou, diversos criminosos fugiram em direção à mata. Os policiais da 6º Companhia de Maricá foram chamados ao local, para apoiar os policiais do Proeis. Com a chegada de reforços, um novo tiroteio teve início, causando a morte de um suspeito, que foi encontrado baleado no interior do conjunto residencial.

Os PM apreenderam uma pistola e rádio comunicador. O policiamento na região foi intensificado com o objetivo de garantir segurança aos moradores e que a ocorrência segue em andamento.