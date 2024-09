Hospital Estadual Azevedo Lima celebra o Dia Nacional da Doação de Órgãos

O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, está promovendo, até sexta-feira (27), a Semana do Doador de Órgãos. O objetivo do evento é a conscientização para a doação de órgãos e tecidos. No primeiro semestre deste ano, o HEAL fez 47 captações, beneficiando cerca de 200 pessoas. O número é 100% maior em relação ao mesmo período do ano passado, quando 28 captações foram realizadas.

Com o tema 'Doe Mais Vida', o evento terá palestra de Bianca de Almeida do Vale, coordenadora do núcleo de acolhimento e entrevista familiar do RJ Transplantes, além de especialista em doação, captação e transplante, na sexta-feira, às 14 horas, no auditório da unidade.

No mesmo dia, às 15h, está marcado um momento emocionante: um receptor dará depoimento sobre a sua experiência como transplantado. Ele recebeu um fígado novo. No decorrer da semana, outras palestras acontecem no auditório junto aos funcionários, pacientes e acompanhantes.



“O juramento vocacional de quem é da saúde é, acima de tudo, um juramento de amor ao próximo. E, no ato de doar um órgão, o doador e sua família se tornam protagonistas nesse processo assistencial de cuidado integral que todos nós da área buscamos em nosso dia a dia. Ficamos muito orgulhosos em saber que no Hospital Estadual Azevedo Lima esse compromisso inequívoco com a vida humana é renovado constantemente por meio do processo de doação de órgãos”, explicou o diretor-geral do HEAL, Marcus Vinícius Dias.