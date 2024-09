Trio de Onças-pardas e grupo de quatis são vistos circulando pelo Parque Estadual Cunhambebe (PEC), em Mangaratiba; Vídeo!

As armadilhas fotográficas espalhadas pelo Parque Estadual Cunhambebe (PEC), em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense, registraram nos últimos dias um trio de onças-pardas passeando pela área protegida. Grupo de quatis também marcou presença no local. Os animais estavam seguros, em um local que não foi atingido pelas queimadas.

Natural da Mata Atlântica a onça-parda (Puma concolor), é uma das espécies que habitam a área do parque, só era “vista” de forma indireta, apenas com as evidências das pegadas. De acordo com o gestor da unidade, Ivan Cobra, a onça costuma ser um animal solitário, no entanto, no período reprodutivo os casais podem ser vistos juntos.

Leia também:

Tite explica motivos para o pouco aproveitamento de Gabigol no Flamengo

Doação de sangue: Hospital Municipal Salgado Filho realiza campanha nesta terça-feira(24)

Com as câmeras de alta resolução é possível capturar com precisão as imagens do felino e também as referências de geolocalização. Nesse caso, a hipótese é que os bichos estejam no período de pré-dispersão ou mãe com filhotes jovens, explica.



Curiosidade sobre os quatis

Frequentadores assíduos do PEC, os quatis (Nasua nasua) fazem parte dos superatletas das florestas. Possuem grandes habilidades motoras, sendo capazes de subir em árvores, se equilibrar em pequenos galhos, nadar e correr rapidamente.

São importantes dispersores de sementes dentro dos ecossistemas nos quais vivem e mantém a estrutura das florestas tropicais em pé.

Tecnologia

As câmeras de alta resolução (armadilhas fotográficas) são instaladas em pontos estratégicos para monitorar a fauna e a flora, os sensores registram a presença de diversas espécies e pessoas no território do parque, ajudando a mapear a biodiversidade e a identificar áreas que necessitam de proteção especial.

Sobre o parque

Criado em 2008, com área aproximada de 38.053,05 hectares, divididos em 463 Km, o Parque Estadual Cunhambebe (PEC) abrange partes dos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Itaguaí.

A sede da Unidade de Conservação (UC) está localizada no Vale do Sahy, em Mangaratiba. O parque possui diversas trilhas e cachoeiras abertas para visitação. Além disso, abriga e protege rica biodiversidade de flora e fauna nativas da mata atlântica.

Apoio

A aquisição de equipamentos e arsenal tecnológico presente no parque é fruto do acordo de cooperação entre Inea e Vale, que une esforços para ações de monitoramento e preservação da Mata Atlântica, no estado do Rio de Janeiro.

Confira os vídeos:





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:





Divulgação