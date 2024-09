Doação de sangue: Hospital Municipal Salgado Filho realiza campanha nesta terça-feira(24)

Na próxima terça-feira(24), o Hospital Municipal Salgado Filho, localizado no Méier, em parceria com o Hemorio irá realizar uma campanha de doação de sangue. A ação vai acontecer no hall de emergência, das 9h às 15h, e tem como objetivo aumentar o estoque de bolsas fornecidas para mais de 200 hospitais da rede pública do estado.

Para participar, o voluntário deve cumprir os seguintes requisitos: apresentar documento oficial de identidade com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com autorização do responsável), estar bem de saúde, bem descansado e pesar mais de 50kg. Não é necessário estar de jejum, mas é recomendado que o doador não tenha ingerido nenhum tipo de comida gordurosa nas últimas quatro horas.

Para quem fez tatuagem ou piercing há menos de um ano, deve esperar completar os 12 meses para realizar a doação. Pacientes diagnosticados recentemente com Covid-19 também devem aguardar dez dias após a recuperação. Após 30 dias de doação, o voluntário pode pegar o resultado dos exames laboratoriais feitos com uma pequena amostra sanguínea retirada da doação.

O Hospital Municipal Salgado Filho fica na Rua Arquias Cordeiro, número 370, no Méier, Rio de Janeiro.