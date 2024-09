Rock in Rio tem tentativa de invasão na última noite de shows

A última noite do Rock in Rio, realizada no dia 22 de setembro, foi marcada por uma tentativa de invasão na Cidade do Rock, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um grupo de adolescentes tentou adentrar o festival, quebrando algumas grades de proteção e causando tumulto entre o público presente.

A organização do evento acionou a Polícia Militar e a segurança privada, que rapidamente detiveram os invasores, evitando que eles conseguissem entrar na Cidade do Rock. Em nota oficial, a Polícia Militar informou que agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram chamados para conter a situação. "A ação foi rapidamente impedida pelos agentes que atuavam na segurança do festival, e o policiamento foi reforçado na região", diz a nota.

Leia também:

Com derrota em clássico, Fluminense volta ao Z4 e tem 40% de risco de rebaixamento

Jovem é encontrado morto em São Pedro da Aldeia

Apesar do incidente, a edição de 2024 do Rock in Rio foi um sucesso, com apresentações de artistas renomados, incluindo Luísa Sonza, Ne-Yo, Akon, Shawn Mendes, Ney Matogrosso e Mariah Carey. O festival mais uma vez se firmou como um dos maiores eventos musicais do mundo.