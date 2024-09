Com derrota em clássico, Fluminense volta ao Z4 e tem 40% de risco de rebaixamento

Após perder o clássico contra o Botafogo no último sábado (21), o Fluminense voltou a entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, podendo ver, neste momento, os riscos de rebaixamento aumentarem para 40%. O primeiro time fora do Z4 é o Vitória, que, por ter um jogo a mais que o tricolor carioca (27 contra 26), tem 46% de chance de cair à segunda divisão, de acordo com a "Bola de Cristal" do Jornal O Globo.

A Bola de Cristal calcula as probabilidades de cada time ser campeão, garantir vaga na Libertadores ou cair para a Série B, fornecidos pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O time de Mano Menezes ocupa a 18ª posição, com 27 pontos (sete vitórias, seis empates e 13 derrotas).



Quem lidera a probabilidade de rebaixamento é o Atlético-GO, com 98,9%. Logo em seguida, o Cuiabá tem 82,5%, enquanto Corinthians e Vitória somam 47,4% e 46%, respectivamente. O Fluminense fecha o top 5 com 40,6%.

O próximo jogo do tricolor no Campeonato Brasileiro é contra o Atlético-GO, neste domingo (29), às 16h, em Goiânia.