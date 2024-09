Jovem é encontrado morto em São Pedro da Aldeia

Na madrugada desta segunda-feira (23), o corpo de um jovem foi encontrado no bairro do Alecrim, localizado em São Pedro da Aldeia. O homem foi morto com vários disparos de arma de fogo.

Segundo informações de vizinhos à polícia, os tiros foram ouvidos por volta das 4h30 da manhã. Policiais militares foram chamados ao local, mas quando chegaram já encontraram o rapaz sem vida.

Leia também:

Carol Peixinho revela detalhes da relação com Thiaguinho: "A gente nunca brigou"

Cabo da Marinha é preso por encomendar drones com granadas para facção criminosa

O corpo foi levado para Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para ser submetido ao exame de necropsia. O caso está sendo investigado pela 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, que trabalha na identificação do autor do crime e esclarecer a motivação.