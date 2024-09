Conheça os atletas mortos no acidente com o ônibus do time de futebol americano na Serra das Araras

Três atletas do Coritiba Crocodiles morreram na manhã deste sábado (21), em acidente com o ônibus do time de futebol americano que estava a caminho do Rio de Janeiro para a partida contra o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de futebol americano

Conheça as vítimas:



Lucas de Castro Rodrigues Barros, natural de Goiânia, tinha 19 anos, 1,81 metros e 88kg, e era tido como uma promessa do futebol americano. Ele conquistou o primeiro título da carreira como atleta neste ano, com o Coritiba Crocodiles, e jogou pela seleção brasileira no Mundial Sub-20 de Futebol Americano, no Canadá.

Lucas Padilha, natural de Curitiba, tinha 42 anos, era formado em educação física, atleta e coach de futebol americano. Ele foi campeão brasileiro e três vezes campeão estadual. No futebol americano, ele era conhecido como Pinguim e jogava pelo Coritiba Crocodiles desde 2018.

Daniel Antônio dos Santos, natural de Curitiba, tinha 44 anos e deixa esposa e uma filha de quatro anos. No futebol americano, ele era conhecido como Daniel Cross. O camisa 79 começou a jogar após assistir a final do Campeonato Brasileiro de 2011, e jogou a final do Brasileirão do ano seguinte.