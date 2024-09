Ônibus que transportava time de futebol americano tomba e deixa três mortos na descida da Serra das Araras, no Rio

O tombamento do veículo aconteceu na altura do km 225, por volta das 10h - Foto: Reprodução/redes sociais

O tombamento do veículo aconteceu na altura do km 225, por volta das 10h - Foto: Reprodução/redes sociais

Na manhã deste sábado (21), um ônibus que transportava 45 passageiros do time de futebol americano 'Coritiba Crocodiles' tombou, deixando três mortos e pelo menos 11 feridos. O acidente aconteceu na pista de descida da Serra das Araras, em Piraí, no Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela CCR RioSP, concessionária que administra a Via Dutra.

O tombamento do veículo aconteceu na altura do km 225, por volta das 10h. Segundo o clube, as vítimas que morreram foram identificadas como Lucas Barros, de 19 anos, Lucas Padilha, de 42, e Daniel Santos, de 44. Todos eram jogadores.

Leia mais

Acidente com ônibus do BRT deixa 66 feridos

Bruno, ex-goleiro, inicia nova fase como entregador de móveis



Das 11 pessoas resgatadas com vida, quatro sofreram ferimentos moderados e sete leves.



As vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Ainda não há atualização sobre o estado de saúde das mesmas.

Disputa no Rio

Os atletas do 'Coritiba Crocodiles', time de Curitiba (PR), estavam indo para o Rio de Janeiro, onde enfrentariam o 'Flamengo Imperadores' pelo Brasileirão de futebol americano, na tarde deste sábado (21).

Por volta das 13h, o trânsito no trecho do acidente estava fluindo apenas pela faixa da esquerda. Os motoristas que passavam pelo local enfrentavam cerca de 9 km de congestionamento.

Além da CCR RioSP, agentes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuaram na ocorrência.

Nota oficial

Em nota, o Coritiba Crocodiles lamentou a morte dos três atletas e informou que está acompanhando a situação de perto e dando o suporte necessário para as pessoas feridas e aos familiares das vítimas.

"Nossos corações estão em luto, e pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas. Diante dessa tragédia, todos os nossos esforços estão concentrados em apoiar os membros da equipe e seus entes queridos", disse o clube.

O Flamengo Imperadores também divulgou nota afirmando que o time está "concentrando todos os esforços em apoiar os nossos irmãos do Coritiba Crocodiles nesse momento difícil e estamos em contato direto com a diretoria da equipe". O clube carioca também decretou luto oficial de 3 dias.

Em nota, a viação Princesa do Campos, responsável pelo ônibus, disse que "está prestando toda a assistência às vítimas e encaminhando demais passageiros que não feriram para hotéis da região".

A empresa afirmou ainda que "as causas do acidentes estão sendo investigadas, com contratação de perito especialista em ocorrências desta natureza".