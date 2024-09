Motorista de BRT envolvido em acidente no Rio passa por cirurgia ortopédica

Identificado como Douglemar da Silva Rocha, o motorista do BRT que bateu em um dos pilares da Elevado do Gasômetro neste sábado (21), está passando por uma cirurgia ortopédica num hospital municipal do Rio. Ele foi resgatado após ficar três horas preso nas ferragens. A suspeita é de que o homem tenha sofrido um mal súbito antes de acontecer o acidente.

"Ao todo, 44 vítimas do acidente ocorrido neste sábado deram entrada em quatro hospitais da rede municipal de saúde: Souza Aguiar, Evandro Freire, Salgado Filho e Miguel Couto. Dois pacientes já receberam alta, os demais têm quadro de saúde estável. Entre os pacientes atendidos está o motorista do ônibus, que passa por cirurgia ortopédica neste momento", informou a Secretaria Municipal de Saúde.

Algumas vítimas foram encaminhadas também para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. A Polícia Civil disse que "há registro de 64 vítimas: sete atendidas e liberadas no local e 57 removidas para unidades hospitalares de referência".



O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou que ainda não há muitas informações sobre o caso, mas que testemunhas apontam que o condutor do ônibus tenha passado mal. Ele ainda disse que havia quatro pessoas em estado grave.

"Parece que foi um mal súbito do motorista, porque foi uma batida muito violenta, numa área tranquila, de baixa velocidade, ali ele está a 40, 50 km por hora. Parece que ele teve um mal súbito, o que a gente tem testemunho ainda é isso, não temos mais informações. Parece que tem quatro pessoas em estado grave, essa é a única informação que eu tenho, incluindo o motorista, que eles chamam de vermelho", disse o prefeito.

A Mobi-Rio informou que o veículo envolvido no acidente fazia a linha 60 (Deodoro x Gentileza). O ônibus estava cheio e o motorista parou para o desembarque no Into. Quando deu a partida para sair, acelerou direto na pilastra.