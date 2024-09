Parabéns! Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências comemora seus 50 anos

A celebração do cinquentenário da AGLAC acontecerá no Teatro Municipal de São Gonçalo a partir das 19 horas - Foto: Divulgação

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências estará celebrando 50 anos de fundação neste sábado, dia 21 de setembro, fundado em 1974 por um grupo de intelectuais sob a liderança do professor Otto São Paio, a AGLAC hoje é presidida pelo poeta e escritor Décio Machado e reúne 60 dos principais artistas, escritores, poetas, pintores e intelectuais de São Gonçalo.

A celebração do cinquentenário da AGLAC acontecerá no Teatro Municipal de São Gonçalo a partir das 19 horas e contará de sessão solene comemorativa, apresentação artística no palco e exposição de trabalho dos acadêmicos. A entrada é franca.