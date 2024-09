Acidente com ônibus do BRT deixa 66 feridos

A colisão aconteceu perto do Instituto de Tramato-Ortopedia (Into) - Foto: Reprodução

A colisão aconteceu perto do Instituto de Tramato-Ortopedia (Into) - Foto: Reprodução

Na manhã deste sábado (21), um ônibus do sistema BRT colidiu com um pilar do Elevado do Gasômetro, situado em São Cristóvão, na Zona Norte, resultando em 66 feridos, sendo que quatro das vítimas apresentam estado grave. O motorista ficou preso nas ferragens, mas já foi retirado.

De acordo com informações do Centro de Operações Rio, o acidente causou interdição na calha do BRT Transbrasil, sentido Centro, próximo a Rua Santos Lima. A colisão aconteceu perto do Instituto de Tramato-Ortopedia (Into), situado perto da Rodoviária Novo Rio.

O Corpo de Bombeiros da região foi acionado ao local. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais Salgado Filho, no Méier; Souza Aguiar, situada no Centro; Evandro Freire, localizado na Ilha do Governador e Miguel Couto, encontrado na Zona Sul.