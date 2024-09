Bruno, ex-goleiro, inicia nova fase como entregador de móveis

O ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio, voltou a ser assunto nas redes sociais após um vídeo viralizar mostrando-o trabalhando como entregador de móveis em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

Recentemente, o perfil Rio das Ostras 24h no Instagram registrou Bruno realizando entregas de produtos da empresa onde trabalha. De acordo com informações de O Globo, Bruno é funcionário de uma loja de móveis em Unamar há mais de um ano. As imagens flagraram o ex-jogador no momento em que ele descarregava o caminhão em frente a unidade, localizada na Rodovia Amaral Peixoto.

Em suas redes sociais, Bruno divulgou um vídeo do estabelecimento em setembro de 2023. A loja é uma das filiais localizadas também em Cabo Frio e Macaé. Desde janeiro de 2023, ele cumpre pena em liberdade condicional. Já em julho, foi apresentado como novo reforço do União do Bom Destino, equipe que disputa o Campeonato Municipal de Água Doce do Norte, no Espírito Santo.



Ele recebeu uma pena de 23 anos de prisão pela morte e ocultação do corpo de Eliza Samúdio, além do sequestro de seu filho, Bruninho. O crime ocorreu em 2010, época em que Bruno jogava pelo Flamengo.