Foragido da Justiça é preso na comunidade da Viúva, em São Gonçalo

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), pertencentes ao 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), após análise de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na manhã desta sexta-feira (20), na Avenida Afonso Sales, em uma localidade conhecida como “Viúva”, no bairro Marambaia, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, foragido da Justiça, Juan Vitor Rodrigues da Silveira, de 22 anos.

De posse de informações sobre a localização de um ponto de drogas, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), ao chegarem no local, os suspeitos empreenderam fuga, efetuando disparos contra a guarnição. Após cerco tático e buscas na localidade, conseguiram prender “Juan”, com os seguintes materiais: 01 Espingarda calibre.12, 02 munições intactas calibre.12, 02 rádios comunicadores, 223 pinos de cocaína, 09 pedras de crack e 358 papelotes de maconha.

Diante dos fatos, o preso e material apreendido foram levados à 74º DP (Alcântara), onde foi cumprido um mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Itaboraí, pelo crime de Tráfico de Drogas e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.



O 4ªCPA/7ºBPM, continua em diligências e pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Evadidos do Sistema Penitenciário, seja reportada imediatamente, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido